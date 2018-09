Bristol è da sempre la capitale dei cosiddetti graffitari. Per i cultori locali della Street Art non sono necessarie autorizzazioni pubbliche, basta quella del proprietario dell'immobile.

Graffitari di tutto il mondo convenuti a Bristol 31 luglio 2018 - 13:02 Bristol è da sempre la capitale dei cosiddetti graffitari. Per i cultori locali della Street Art non sono necessarie autorizzazioni pubbliche, basta quella del proprietario dell'immobile. E non è quindi un caso che alcuni graffittari siano riusciti a costruire le loro fortune a partire proprio nella città cittadina inglese. Inoltre a Bristol, che ha visto i natali di Bansky, si tiene l'Upfest, il più importante festival di graffiti europeo. Tra i 400 partecipanti alla decima edizione, provenienti da oltre 70 paesi, che si sono dilettati a pitturare con spray e pennelli vari 18 chilometri quadrati di muri e facciate urbane c'era anche una concorrente svizzera, Tina Altwegg, illustratrice appassionata di quest'arte che ha eletto il suo domicilio a Bristol. Nel servizio del TG alcuni protagonisti dell'evento culturale inglese.