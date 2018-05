Per quanto riguarda la strada sono state ultimate le operazioni di posa delle reti di contenimento e di sgombero dei detriti, mentre nel corso della prossima settimana verrà effettuata la manutenzione delle reti esistenti e l'asfaltatura della carreggiata. Non vi sono però ancora indicazioni sui tempi per la riapertura al traffico del collegamento stradale.

Riapre lunedì la ferrovia Vigezzina 19 maggio 2018 - 16:58 La Vigezzina sarà riaperta al traffico internazionale a partire da lunedì, a oltre un mese e mezzo dalla frana che ha ucciso una coppia di Locarnesi e provocato l'interruzione dei collegamenti stradali e ferroviari. Anche i treni per i frontalieri torneranno a circolare, ma solo a partire da martedì, dopo la giornata festiva. Per quanto riguarda la strada sono state ultimate le operazioni di posa delle reti di contenimento e di sgombero dei detriti, mentre nel corso della prossima settimana verrà effettuata la manutenzione delle reti esistenti e l'asfaltatura della carreggiata. Non vi sono però ancora indicazioni sui tempi per la riapertura al traffico del collegamento stradale.