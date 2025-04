CF: RUAG MRO potrà partecipare a ampliamento capacità Nitrochemie

RUAG MRO può partecipare all'ampliamento delle capacità di Nitrochemie, produttore di munizioni con sede a Wimmis (BE). Lo ha deciso il Consiglio federale aggiornando gli obiettivi strategici del gruppo di armamenti della Confederazione, come chiesto dal Parlamento.

(Keystone-ATS) Nitrochemie è una società di proprietà di RUAG MRO (45%) e della tedesca Rheinmetall (55%) che produce cariche propulsive per gli eserciti, in particolare per l’artiglieria. Vista la forte domanda europea, Rheinmetall ha chiesto a RUAG MRO di partecipare, in modo proporzionale (con 100 milioni di franchi), a un aumento di capitale di circa 220 milioni. Le società tedesca si attende una risposta entro maggio di quest’anno.

RUAG MRO, però, non dispone attualmente dei mezzi necessari per investire autonomamente 100 milioni di franchi in Nitrochemie. Inoltre, gli obiettivi strategici in vigore consentono un indebitamento solo per lo sviluppo del portafoglio immobiliare. Da qui la necessità di aggiornarli, per permettere a RUAG MRO di ottenere il capitale necessario tramite finanziamenti bancari.

“La partecipazione della RUAG MRO all’ampliamento delle capacità della Nitrochemie migliorerà la salvaguardia dell’equipaggiamento dell’esercito (svizzero, ndr.) e ne rafforzerà la capacità di difesa”, indica il governo in un comunicato. Le forze armare svizzere acquistano già oggi da Nitrochemie le cariche propulsive per l’artiglieria e quantità minori di altre munizioni e assegnano all’azienda mandati per la manutenzione delle stesse. Con l’ampliamento delle capacità la posizione della Svizzera sul mercato degli armamenti verrà inoltre rafforzata.