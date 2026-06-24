CF: più facile abbattere lupi problematici

Keystone-SDA

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In futuro sarà più semplice abbattere i lupi problematici che vivono in un branco. Lo prevede una revisione della legge sulla caccia inviata oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 16 ottobre.

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(Keystone-ATS) Secondo il testo attualmente in vigore, i lupi in branco sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi, salvo in caso di grave e immediato pericolo per l’uomo. Di conseguenza, anche dopo ripetuti attacchi ad animali da reddito protetti, in questo periodo non è possibile intervenire. Lo stesso vale nelle bandite federali di caccia, dove l’abbattimento dei lupi è vietato in quanto specie protetta.

Con la revisione legislativa proposta, che ha origine da due mozioni adottate dal Parlamento, anche tra il 1° febbraio e il 31 maggio sarà consentito abbattere singoli lupi di un branco che, nonostante le misure di protezione, attaccano ripetutamente animali da reddito o costituiscono un pericolo per l’uomo. Sarà inoltre possibile intervenire nelle bandite federali di caccia.

La modifica, precisa il Consiglio federale, è compatibile con le convenzioni internazionali.