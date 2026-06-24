CF: littering, multa armonizzata a livello nazionale

Keystone-SDA

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Serve una multa armonizzata a livello nazionale per combattere il littering e lo smaltimento illegale di grandi quantità di rifiuti urbani. È l'opinione del Consiglio federale, che oggi ha approvato la modifica di numerose ordinanze relative a rifiuti e riciclaggio.

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(Keystone-ATS) Il punto sul littering, viene spiegato in un comunicato governativo, riguarda nello specifico una modifica dell’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD). La multa armonizzata, a seconda del tipo e del volume dei rifiuti, potrà ammontare fino a 250 franchi.

Per la precisione, è prevista una multa disciplinare fino a un massimo di 100 franchi per meno di 17 litri di rifiuti. Per lo smaltimento illecito di grandi quantità di rifiuti urbani (fino a 110 litri) si potrà arrivare fino a 250 franchi. In particolare quest’ultima cifra è diversa rispetta a quella proposta in consultazione quando si parlava di 300 franchi.

Imballaggi e riciclaggio

È stata poi approvata anche la modifica dell’ordinanza del 2000 sugli imballaggi per bevande, che viene sostituita da una nuova per tutti gli imballaggi, con lo scopo di ridurre l’impatto sull’ambiente. Gli imballaggi dovranno in particolare essere il più possibili riciclabili e prodotti in misura maggiore con materiale già riciclato.

Come stabilito nella legge federale sulla protezione dell’ambiente, nell’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) viene data la priorità al riutilizzo e alla valorizzazione materiale, ossia al riciclaggio. I rifiuti devono essere evitati. Se ciò non è possibile, gli oggetti devono essere riutilizzati o riciclati, mette in evidenza l’Esecutivo.

Dal 2026, i gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti devono recuperare i metalli riciclabili, quali lo zinco, dalle ceneri dei filtri. Le nuove disposizioni stabiliscono chiare condizioni giuridiche quadro.

Le modifiche dell’OPSR entreranno in vigore il prossimo primo agosto, mentre la nuova ordinanza sugli imballaggi a inizio 2027.