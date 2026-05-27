CF: Gioventù+Sport; più fondi destinati al programma di promozione

Keystone-SDA

Il programma Gioventù+Sport (G+S) della Confederazione raggiunge attualmente circa la metà dei bambini e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 20 anni e il numero dei partecipanti continua a crescere.

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(Keystone-ATS) Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso oggi di aumentare il credito per il periodo 2027-2030 di 21-26 milioni di franchi all’anno.

L’importo complessivo globale ammonterà a 135-142 milioni di franchi. Con questo incremento dei fondi si garantisce che i contributi versati dalla Confederazione ai singoli corsi e ai campi G+S non dovranno essere ridotti, indica una nota governativa odierna.

Gioventù+Sport è il principale programma di promozione delle attività sportive giovanili in Svizzera. Nell’estate del 2025 – ricorda l’esecutivo – è apparso chiaro che il credito approvato dal Parlamento non sarebbe stato sufficiente e che, di conseguenza, a partire dal 2026 sarebbe stato necessario un taglio dei contributi federali alle attività G+S. Il Governo e il Parlamento hanno quindi deciso di aumentare i fondi (nel 2025: +20 milioni di franchi; nel 2026: +28 milioni di franchi).

Nel contempo il Consiglio federale ha incaricato il dipartimento competente (DDPS) di definire le future modalità di gestione dei crediti e di calcolare il fabbisogno finanziario per il programma di promozione dello sport a partire dal 2027 al fine di garantire la sicurezza nella pianificazione.

Investimento per una società sana

L’esecutivo si dichiara convinto degli effetti positivi dello sport e dell’attività fisica per l’intera società. La promozione dell’attività fisica fin dagli anni dell’infanzia e dell’adolescenza getta le basi per un’attività sportiva più intensa e duratura. G+S e le organizzazioni sportive, per lo più gestite da volontari, sostengono con le loro offerte lo sviluppo dei giovani dal punto di vista pedagogico, sociale e della salute, viene ancora precisato.

Per il finanziamento il Governo intende quindi aumentare il budget dei sussidi G+S di circa 21-26 milioni di franchi all’anno per il periodo di pianificazione dal 2027 al 2030 (nel 2027: +21,4 mio; nel 2028: +23,2 mio; nel 2029: +24,7 mio; nel 2030: +25,6 mio).

Se il Parlamento approverà questi contributi, le relative aliquote per i singoli corsi G+S (1,30 franchi per ogni ora di partecipazione) e campi G+S (16 franchi per ogni giorno di partecipazione) rimarranno invariate nel periodo di pianificazione 2027-2030, viene ancora rilevato.