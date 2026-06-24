CF: costi per psicoterapia raddoppiati, ma nuovo sistema piace

Keystone-SDA

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Nei primi tre anni successivi all'introduzione del nuovo modello per la psicoterapia praticata da psicologi, i costi a carico dell'assicurazione di base (AOMS) sono aumentati da 528 a 922 milioni di franchi.

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(Keystone-ATS) Pur rilevando questo forte incremento, il Consiglio federale giudica riuscito il passaggio dal modello della delega a quello della prescrizione e intende continuare a monitorare l’evoluzione della spesa.

L’incremento delle spese legate a questo genere di prestazioni emerge da una recente valutazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), di cui il governo ha preso ora atto. Dal luglio 2022 – ricorda oggi una nota diramata a margine della seduta del Consiglio federale – gli psicologi psicoterapeuti possono esercitare a titolo indipendente a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie su prescrizione medica. In precedenza, le loro prestazioni erano rimborsate soltanto se fornite sotto la supervisione di un medico.

Secondo la valutazione dell’UFSP, il nuovo sistema si è consolidato ed è giudicato positivamente sia dai pazienti che dagli specialisti. In generale, l’accesso alla psicoterapia è migliorato e il numero di professionisti autorizzati a fatturare le prestazioni all’assicurazione di base è aumentato sensibilmente. Persistono tuttavia lunghi tempi di attesa, in particolare nella psichiatria infantile e adolescenziale e nelle regioni rurali.

L’aumento dei costi è attribuito a diversi fattori, precisa il comunicato. Circa il 30% è dovuto all’incremento delle tariffe, quasi il 25% alla crescita demografica e alla maggiore domanda di cure psicoterapeutiche, mentre il restante 45% è riconducibile ad altri elementi, tra cui il trasferimento di prestazioni dalle assicurazioni complementari e dai pagamenti diretti all’assicurazione di base.

Alla luce dei costi aggiuntivi, il Consiglio federale intende proseguire il monitoraggio annuale della situazione e approfondire l’analisi dell’evoluzione della presa a carico dei pazienti.