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CF: Albert Rösti di nuovo, fisicamente, al suo posto

Keystone-SDA

Dopo l'operazione alla schiena a cui si è sottoposto a fine aprile e un periodo di convalescenza, durante il quale ha potuto lavorare da remoto, oggi il consigliere federale Albert Rösti ha partecipato per la prima volta di persona a una seduta del Consiglio federale.

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(Keystone-ATS) Per la sessione estiva di giugno sarà presente in parlamento, mentre da luglio riprenderà gli impegni pubblici e gli appuntamenti fuori sede, indica una nota del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Citato nel comunicato, Rösti si è detto felice di tornare a Palazzo federale. “Un’operazione alla schiena è una sfida non solo fisica: mi ha ricordato quanto siano importanti la salute, la pazienza e il sostegno di persone fidate. Ringrazio in modo particolare tutti coloro che durante la mia assenza hanno garantito la continuità operativa e mi hanno rappresentato”.

Durante la convalescenza, il consigliere federale Rösti ha lavorato a tempo parziale da casa, partecipando alle sedute governative per telefono, mentre durante la sessione speciale di maggio è stato rappresentato ufficialmente dal collega di governo Martin Pfister.

Visto che il recupero completo per questo tipo di operazione richiede ancora riposo, il ritorno al lavoro avverrà in modo graduale.

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