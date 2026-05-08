CEO di Migros: “Denner ha ancora un suo ruolo”

Keystone-SDA

Denner continua ad avere un ruolo a sé stante, malgrado la strategia dei prezzi bassi lanciata dalla sua casa madre, Migros: lo afferma Mario Irminger, presidente della direzione generale della Federazione delle cooperative Migros (FCM).

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(Keystone-ATS) “C’è spazio per un rivenditore di prossimità che è posizionato vicino ai clienti”, ha affermato il dirigente in occasione dello Swiss Media Forum in corso a Lucerna, una riunione annuale a cavallo fra economia, politica e giornalismo organizzata da quattro grandi case editoriali elvetiche (CH Media, NZZ, Ringier e TX Group), dall’ente radiotelevisivo SRG SSR e dall’associazione degli editori svizzeri, a cui fanno capo anche operatori più piccoli del ramo.

Il manager sta portando avanti la ristrutturazione del gigante arancione. “Vogliamo diventare più snelli, più efficienti e più competitivi”, ha ribadito. Al centro della strategia c’è la focalizzazione su quattro aree di attività: commercio alimentare, commercio non alimentare, finanza e salute. “Da tutto ciò che non rientra in questi quattro settori principali ci siamo separati”, ha ricordato.

Secondo il 61enne l’attuale assetto di Migros non è troppo piccolo per competere con grandi concorrenti attivi anche a livello europeo come Lidl o Aldi. Fondamentali sono le collaborazioni, ad esempio negli acquisti. Sul fronte del costo degli articoli per i consumatori, Migros fa sapere di aver già investito 500 milioni di franchi in riduzioni di prezzo.

Per quanto riguarda la struttura futura, l’ex CEO di Denner non ha voluto entrare nei dettagli, ma ha escluso una svolta radicale. Di certo l’azienda non diventerà una società anonima: Migros rimane fedele all’idea cooperativa, ha sottolineato.

Di fronte al pubblico di esperti di media e comunicazione Irminger ha evocato il ruolo unico dell’azienda. “Siamo più di un’impresa normale: la Migros è un pezzo di Svizzera”, ha argomentato. A suo dire la ditta ha una grande rilevanza nella vita dei cittadini elvetici. “Questo include anche il fatto che Migros restituisce alla società una parte degli utili generati”. Per il professionista con trascorsi presso l’azienda di consulenza EY Migros è un attore di importanza sistemica per il paese. “Ci assumiamo questa responsabilità “, ha concluso.