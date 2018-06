Duque vincitore, può contare sulla maggioranza in Parlamento, ma deve affrontare una dura opposizione non solo della sinistra ma anche dei Verdi - il cui successo è stata la vera sorpresa del primo turno - e delle Farc, diventate nel frattempo un partito con rappresentanza legislativa, grazie agli accordi di pace.

In Colombia vince il delfino di Uribe 18 giugno 2018 - 11:51 Con il 96% delle schede scrutinate il candidato del centrodestra alle presidenziali in Colombia Ivan Duque vince con il 54% dei voti contro il 42% ottenuto dal suo avversario del centrosinistra, l'ex guerrigliero Gustavo Petro. Lo riportano i media internazionali. L'ex senatore colombiano ha ottenuto 10.282.849 voti mentre il suo avversario 7.971.459, a fronte di 802.248 schede bianche (4,2%). In questo modo il 41enne delfino dell'ex presidente Alvaro Uribe succede con un mandato di quattro anni al presidente uscente Juan Manuel Santos. Duque vincitore, può contare sulla maggioranza in Parlamento, ma deve affrontare una dura opposizione non solo della sinistra ma anche dei Verdi - il cui successo è stata la vera sorpresa del primo turno - e delle Farc, diventate nel frattempo un partito con rappresentanza legislativa, grazie agli accordi di pace.