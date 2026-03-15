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Centovallina: problemi elettrici per la neve, bloccata ferrovia

Keystone-SDA

La linea ferroviaria tra Locarno e Domodossola (I) è sospesa a causa di un guasto alla linea elettrica, nella zona di Trontano (I), provocato dalle forti nevicate.

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(Keystone-ATS) Il servizio tecnico (Ssif) – che gestisce il tratto italiano della linea – ha evidenziato problemi di tensione elettrica che non consentono la circolazione ferroviaria, su tratta italiana, da Trontano al confine con la Svizzera. E’ invece regolare il servizio Domodossola – Trontano. È stato organizzato un servizio di bus sostitutivi.

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