Piogge torrenziali si abbattono sul sudest della Spagna 14 settembre 2019 - 14:22 Cinque persone sono morte a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni che hanno colpito il sudest della Spagna. Colpite le comunità autonome di Valencia, Alicante, Almeria e Albacete. A Orihuela per l'esondazione del fiume Segura sono state evacuate almeno 3500 persone. Un’ondata di maltempo sta interessando da martedì gran parte della Spagna. Le piogge particolarmente intense hanno ingrossato fiumi, allagato strade e campi, causando la morte di cinque persone e l’allontanamento dalle loro abitazioni di centinaia di famiglie. Stando all’ultimo bilancio diramato dalle autorità venerdì, due fratelli di 51 e 61 anni hanno perso la vita a Caudete, nei pressi di Albacete, travolti dall'acqua mentre erano a bordo della loro automobile. Una terza persona è morta in Andalusia, mentre transitava con l'auto da un sottopassaggio allagato. Nella stessa regione, le forze dell’ordine hanno annunciato il decesso pure di un 36enne, senza fornire ulteriori dettagli. Infine, una quinta vittima è stata trovata a Redovan (Valencia). Particolarmente colpite sono le comunità autonome di Valencia, Murcia e Castiglia-La Mancia. A causa della fuoriuscita dagli argini del fiume Clariano, centinaia di persone sono state sfollate. Nella sola regione di Valencia, per precauzione, quasi 536’000 studenti sono stati esonerati dalle lezioni e le scuole sono state chiuse.