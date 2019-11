La speranza di trovare persone ancora in vita sotto le macerie sta svanendo in Albania, due giorni dopo il sisma che ha colpito al costa adriatica del paese. Il bilancio dei morti è stato portato giovedì a 40.

Albania, si aggrava il bilancio del sisma 28 novembre 2019 - 13:17 La speranza di trovare persone ancora in vita sotto le macerie sta svanendo in Albania, due giorni dopo il sisma che ha colpito al costa adriatica del paese. Il bilancio dei morti è stato portato giovedì a 40. Sono 46 i sopravvissuti trovati tra le macerie e ora ricoverati a Tirana, ma la possibilità che altri dispersi siano ancora in vita è ormai molto esigua. I soccorsi hanno continuato a scavare giovedì nella città portuale di Durazzo, dove altri tre corpi sono stati trovati durante la notte. Sono sei invece i morti trovati nella vicina Thumane, dove le operazioni di ricerca sono state interrotte. Le autorità hanno aggiornato giovedì il bilancio dei morti a 40. Altre 650 persone sono rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 6,4 e nelle conseguenti forti scosse (di magnitudo superiore a 5) che hanno complicato molto l'intervento dei soccorritori, A Thumane molte persone hanno passato luna seconda notte nelle tende e si sono rifiutate di entrare negli alberghi lungo la costa messi a disposizione. La notte prima erano 2'100 le persone che hanno passato la notte all'esterno. Il governo ha promesso nuove case nel 2020 a chi l'ha persa.