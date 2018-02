Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Delitto di Brusio, sentenze da rivedere 21 febbraio 2018 - 13:30 La Corte di cassazione ha confermato la colpevolezza di Ruslan Cojocaru e Ezio Gatti per l'omicidio dei coniugi Ferrari avvenuto a Zalende, presso Brusio in Val Poschiavo, nel novembre del 2010. I giudici di Roma hanno deciso che la Corte d'appello di Milano dovrà comunque rivedere le sentenze di condanna. Non ci sono dubbi per la Cassazione che ad uccidere i coniugi Ferrari fu, durante un tentativo di estorsione, il moldavo Ruslan Cojucaru recatosi a Zalende nel novembre del 2010 su mandato del valtellinese Ezio Gatti. Tuttavia, con una decisione a sorpresa, la sentenza è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano. Quest'ultima aveva confermato l'ergastolo nei confronti di Cojocaru decretato in primo grado a Sondrio. La Cassazione ha però stralciato l'aggravante di crudeltà e la sentenza dovrà essere rivista. Ma, sottolineano i giudici di Roma, la pena non dovrà essere inferiore ai 21 anni di carcere. Nel caso di Gatti la corte d'appello aveva aumentato la pena da 21 e a 23 anni di carcere. È possibile che giudici di Roma vogliano più delucidazioni sui motivi dal prolungamento.