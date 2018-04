I dati rubati hanno anche permesso a un consorzio di media di oltre 40 Paesi, in una operazione battezzata "SwissLeaks", di rivelare che non solo evasori fiscali, ma anche trafficanti di droga e finanziatori del terrorismo islamico figuravano fra i clienti della Hsbc.

Arrestato in Spagna Hervé Falciani 04 aprile 2018 - 20:11 L'ex informatico della banca svizzera Hsbc, Hervé Falciani, all'origine dello scandalo "Swissleaks", è stato arrestato mercoledì a Madrid su richiesta della Confederazione. Falciani, secondo quanto comunicato all'agenzia francese afp dalla polizia madrilena, è stato fermato mentre si recava all'Università Comillas, dove era in programma una sua conferenza. La domanda di estradizione sarebbe giunta in Spagna lo scorso 19 marzo. Lo svizzero era stato condannato nel novembre del 2015 in Svizzera a cinque anni di detenzione. Il Tribunale penale federale di Bellinzona lo aveva riconosciuto colpevole di spionaggio economico, violazione del segreto commerciale e violazione del segreto bancario. Durante il processo, Falciani è rimasto in Francia da dove aveva comunicato di non aver nessuna fiducia nella giustizia svizzera. L'ex informatico aveva copiato, dal 2006 al 2008, dati bancari della filiale ginevrina di Hsbc e in seguito, dal 2008 al 2014, li aveva resi accessibili a diverse ditte private e agli organismi pubblici di più paesi, fra cui Francia, Regno Unito e Germania. I dati rubati hanno anche permesso a un consorzio di media di oltre 40 Paesi, in una operazione battezzata "SwissLeaks", di rivelare che non solo evasori fiscali, ma anche trafficanti di droga e finanziatori del terrorismo islamico figuravano fra i clienti della Hsbc. Quest'ultima ha accettato di pagare una multa di 300 milioni di euro allo Stato francese per chiudere i procedimenti penali avviati nei suoi confronti.