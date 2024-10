Caso Maddie: tribunale tedesco assolve il sospettato

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Christian B., lo stupratore per anni sospettato di essere il carnefice della piccola Maddie, la bimba scomparsa all’età di tre anni, il 3 maggio 2007, mentre si trovava in Portogallo in vacanza coi genitori, è stato assolto dal tribunale di Braunschweig.

Il tribunale tedesco ha assolto l’imputato da cinque accuse di gravi reati sessuali al termine di un procedimento penale separato. Il 47enne, che non è identificato con il suo nome completo – nel rispetto delle norme tedesche sulla privacy – rimarrà in carcere fino a settembre 2025 per scontare una pena detentiva per una condanna separata per stupro.

Christian B. era stato accusato al processo di tre stupri e due casi di abuso sessuale su minori, tutti avvenuti in Portogallo tra il 2000 e il 2017. L’uomo non è accusato della scomparsa nel 2007 della piccola Maddie McCann, ma le autorità portoghesi lo hanno pubblicamente definito sospettato per la sua scomparsa.