Una "griffe" (la cui... punta sono proprio le matite colorate) che la riempie di orgoglio e che guida con fierezza. "Mi rende fiera, perché la gente le apprezza per la loro qualità e il fatto che durino nel tempo. E poi credo che trasmettano delle emozioni alla gente che le utilizza. Se pensiamo alla penna stilografica o ai colori, sono ricordi che ci riportano alla nostra infanzia, al rientro da scuola, in generale a momenti di condivisione. Perché quando si scrive si condivide spesso è per condividere. E disegnare anche".

Carole Hubscher, madre di tre figli, ha iniziato a lavorare per l’azienda familiare a 24 anni. Non una ditta qualsiasi, ma la Caran D'Ache, marchio ginevrino che ha una storia centenaria: di 103 anni, per la precisione, "spalmati" su quattro generazioni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Una donna che porta colore nella nostra vita 19 ottobre 2018 - 08:48 Carole Hubscher, madre di tre figli, ha iniziato a lavorare per l’azienda familiare a 24 anni. Non una ditta qualsiasi, ma la Caran D'Ache, marchio ginevrino che ha una storia centenaria: di 103 anni, per la precisione, "spalmati" su quattro generazioni. Una "griffe" (la cui... punta sono proprio le matite colorate) che la riempie di orgoglio e che guida con fierezza. "Mi rende fiera, perché la gente le apprezza per la loro qualità e il fatto che durino nel tempo. E poi credo che trasmettano delle emozioni alla gente che le utilizza. Se pensiamo alla penna stilografica o ai colori, sono ricordi che ci riportano alla nostra infanzia, al rientro da scuola, in generale a momenti di condivisione. Perché quando si scrive si condivide spesso è per condividere. E disegnare anche". Tra l'altro Carole Hubscher spiega anche come sua nata la prima matita portamine a scatto: "durante la seconda guerra mondiale era difficile ottenere il legno e allora i nostri ingegneri si sono spaccati la testa e hanno sviluppato la prima matita portamine a scatto del mondo, era fatta di metallo e si poteva inserire una mina di graffite o colorata.