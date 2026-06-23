Canicola: Ginevra e Basilea le città più calde

Keystone-SDA

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L'ondata di caldo ha continuato a imperversare anche oggi sulla Svizzera, tanto che a Ginevra è stato registrato il 23 giugno più caldo dall'inizio delle rilevazioni, con un massimo di 36 gradi.

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(Keystone-ATS) A Basilea-Binningen si sono addirittura toccati i 36,4 gradi, ha indicato MeteoSvizzera.

Anche a Payerne (VD) la temperatura è salita a 36 gradi, mentre a Visp (VS) ha raggiunto i 36,1. A livello geografico, le temperature più elevate sono state registrate nella Svizzera occidentale, rispetto all’est o al sud del Paese.

Oggi pomeriggio a Stabio sono per esempio stati rilevati 33,2 gradi. L’ondata di caldo è però lungi dall’essere finita, tanto che la Confederazione ha innalzato il livello di pericolo da 3 a 4.