La storia tinta d'oro delle sorelle Gisin 22 febbraio 2018 - 20:06 Quattro anni fa Dominique Gisin vinceva la medaglia d'oro in discesa libera alle Olimpiadi di Sochi. Oggi la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang, in combinata, l'ha vinta la sorella Michelle. Una storia davvero incredibile. Le emozioni sono tante. 4 anni fa Dominique. Oggi Michelle. La medaglia è sempre dello stesso metallo: l'oro. La competizione è sempre una gara di sci olimpica. Due sorelle vincenti che ora condividono anche un titolo olimpico. Una storia incredibile che si è avverata oggi. E a Pyeongchang è presente anche il fratello Marc. Non come tifoso e spettatore bensì come atleta. Ha partecipato infatti alla discesa libera maschile olimpica. Senza però ripercorrere il successo delle due sorelle.