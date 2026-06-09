Camere: Stop blackout, AVS e apertura negozi

Keystone-SDA

Riprendono stamane i lavori alle Camere federali. A tenere banco al Consiglio nazionale dalle 08.00 (fino alle 13.00) saranno due temi: il voto sull'iniziativa Stop Blackout e sul controprogetto e il finanziamento della 13esima AVS (divergenze).

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(Keystone-ATS) Ieri, il Consiglio degli Stati ha ribadito – con 26 voti contro 18 – che la soluzione passa per un finanziamento misto, basato su un aumento dell’IVA e dei contributi salariali. Respinta la proposta della Camera del popolo, che vuole puntare unicamente sull’innalzamento dell’IVA.

La Camera dei cantoni ha comunque fatto un passo verso il Nazionale riducendo la portata dell’aumento dell’IVA: nella versione adottata oggi, l’aliquota ridotta applicata ai beni e servizi di prima necessità, quali le derrate alimentari, rimarrebbe invariata al 2,6% (finora gli Stati avevano proposto un aumento di 0,2 punti). L’aliquota normale dovrebbe invece salire di 0,4 punti percentuali (all’8,5%).

Inoltre, contrariamente al Nazionale, che vorrebbe limitarne la durata al 2033, l’aumento dell’IVA chiesto dagli Stati non sarebbe limitato nel tempo. Nella sua ultima decisione risalente a mercoledì scorso, la Camera del popolo aveva proposto un aumento dell’aliquota ordinaria di 0,5 punti, mantenendo invariata quella per i beni essenziali.

Negozi aperti 12 domeniche all’anno?

Il Consiglio degli Stati (08.15-13-00) si occuperà in apertura, a livello di divergenze, della legge sui diritti politici e quella sull’approvvigionamento economico del paese.

Fra i temi attesi figura la flessibilizzazione degli orari di lavoro la domenica. Concretamente, si tratterebbe di permettere l’apertura dei negozi per 12 domeniche all’anno (al posto di quattro), senza autorizzazione, come chiesto da Zurigo per il tramite di un’iniziativa cantonale.

Il Consiglio federale si è detto a favore di tale proposta, anche perché i Cantoni potranno decidere autonomamente se avvalersi di questa possibilità e come attuarla, mantenendo dunque la propria sovranità in materia di orari d’apertura dei negozi.