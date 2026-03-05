Camere: prosegue dibattito su iniziativa neutralità

Keystone-SDA

Riprendono stamane i dibattiti alle Camere federali. Dalle 08.00 (fino alle 13.00), prosegue al Consiglio nazionale il dibattito sull'iniziativa per la neutralità, incominciato ieri. Ben 86 le persone annunciatesi per parlare dalla tribuna.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il testo, presentato da Pro Svizzera e dai membri dell’UDC, mira a rendere più restrittivo questo strumento di politica estera, facendo in modo che il Paese non aderisca ad alcuna alleanza militare né adotti sanzioni contro uno Stato belligerante.

I “senatori” hanno respinto l’iniziativa già la scorsa estate, presentando però un controprogetto diretto, con l’obiettivo di inserire la neutralità nella Costituzione, pur preservando la prassi attuale. La commissione preparatoria del Nazionale è contraria sia all’iniziativa che al controprogetto.

Il Consiglio degli Stati (08:15-13:00) dovrebbe riprendere i dibattiti dove li ha interrotti ieri, affrontando tutta una serie di interventi parlamentari di pertinenza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. L’agenda prevede una mozione che chiede alla Confederazione di attivarsi finanziariamente in caso di catastrofi naturali. Un’altra mozione domanda l’introduzione di una base legale per l’abbattimento regolato dei lupi al superamento di una soglia numerica definita.

Il menù contempla anche diversi dossier di competenza del Dipartimento dell’interno. In particolare spiccano due mozioni che intendono fare chiarezza nelle prestazioni da parte dei famigliari curanti rimborsate dalle casse malattia. Altri interventi riguardano l’omologazione accelerata di pesticidi poco pericolosi.