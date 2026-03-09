Camere: legge Crans-Montana, TTPCP e pacchetto di sgravi

Keystone-SDA

Come da tradizione, il Consiglio nazionale (14.30-21.45) inizierà la seduta odierna con l'Ora delle domande. Seguirà il piatto forte della giornata: la Legge federale sul sostegno alle vittime dell'incendio di Crans-Montana.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il disegno prevede il versamento di un contributo di solidarietà una tantum di 50 mila franchi a tutti i feriti e ai famigliari delle vittime decedute nell’incendio del “Constellation”. Complessivamente il governo chiede poco più di 35 milioni di franchi: 7,8 milioni quale contributo di solidarietà, 20 milioni per finanziare e organizzare una tavola rotonda con le persone interessate per concordare accordi amichevoli e 8,5 milioni di sostegno ai Cantoni per il finanziamento dell’aiuto alle vittime.

Per quel che concerne la tavola rotonda, la settimana scorsa il Consiglio degli Stati ha preferito temporeggiare: a suo avviso questo dossier va esaminato al di fuori della legge urgente, attraverso la procedura ordinaria, ossia in un arco di tempo più lungo.

La Camera del popolo affronterà poi la revisione parziale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). In un prossimo futuro, stando al disegno di legge, anche i camion a propulsione elettrica dovrebbero pagare il balzello.

Da parte sua, il Consiglio degli Stati (15.15-21.00) affronterà, a livello di divergenze, il pacchetto di sgravi della Confederazione per il triennio 2027-2029. La maggioranza delle misure previste sono già state adottate dai due consigli, esistono tuttavia ancora numerosi punti in sospeso.

Tra le misure di risparmio approvate dagli Stati ma respinte, almeno in parte, dal Nazionale, figurano ad esempio i fondi per il trasporto regionale, quelli per la protezione contro i pericoli naturali, quelli destinati a Svizzera Turismo, la formazione dei medici, la formazione continua e gli aiuti finanziari per la formazione specialistica del personale dei servizi di aiuto alle vittime.