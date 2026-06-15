Camere: diritti politici, nucleare, finanze, costituzioni

Keystone-SDA

Riprendono con la tradizionale Ora delle domande i dibattiti odierni al Consiglio nazionale (14.30-19.00). Seguirà l'esame, a livello di divergenze, della legge sui diritti politici.

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(Keystone-ATS) In particolare, vi è disaccordo sulle regole per la fissazione delle date delle votazioni relative alle iniziative e ai referendum. Il Consiglio nazionale intende imporre maggiori vincoli al Consiglio federale.

La Camera del popolo proseguirà in seguito le discussioni, iniziate la settimana scorsa, sull’iniziativa popolare “Stop al blackout” con cui s’intende consentire la costruzione di nuove centrali atomiche. A questa iniziativa è stato contrapposto un controprogetto indiretto, già approvato nel marzo scorso dagli Stati, che apre al nucleare, malgrado il divieto introdotto dopo la catastrofe di Fukushima.

Il Nazionale si occuperà anche del messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla navigazione aerea (LNA). Essa attua varie mozioni parlamentari concernenti la giurisdizione penale della Confederazione nel settore del traffico aereo, i limiti di età per i piloti di elicottero e il sistema degli appalti pubblici per gli aeroporti.

Il Consiglio degli Stati (15.15-20.00) incomincerà la seduta esaminando il consuntivo del 2025 e la prima aggiunta al preventivo 2026. Si tratta di quattro crediti supplementari, pari a 98 milioni di franchi, in gran parte da destinare ai programmi di ricerca e innovazione dell’UE.

La Camera dei cantoni esaminerà in seguito la revisione della Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. La riforma introduce l’obbligo per il Consiglio federale di attestare, in un rapporto, che le condizioni legali sono adempiute quando emana un’ordinanza di necessità fondandosi sulla Costituzione o su poteri conferitigli da una base legale in materia di gestione delle crisi.

Altro tema all’ordine del giorno: la legge, già approvata al Nazionale, che riabilita gli Svizzeri che hanno combattuto nella resistenza francese e italiana durante la Seconda guerra mondiale. I “senatori” saranno anche chiamati a votare la concessione della garanzia federale a modifiche della Costituzione di alcuni Cantoni.

In merito alla carta fondamentale di Ginevra, la Commissione degli affari giuridici propone di conferire solo parzialmente la garanzia federale alla modifica concernente l’assicurazione parentale. La legge federale sull’indennità di perdita di guadagno prevede infatti che i Cantoni possano adottare disposizioni più generose per l’indennità di maternità, ma non per quella di paternità.