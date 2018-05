Ma sarebbe anche peggio se si potesse configurare una distrazione di fondi in violazione della legge elettorale. Per pagare la pornostar, indica la difesa della Casa Bianca, Trump avrebbe usato soldi suoi. Le inchieste in corso dovrebbero fare luce su questi episodi che a questo punto, se provati, si potrebbero anche definire sconcertanti.

Il presidente USA ha sempre negato non solo la vicenda ma anche di essere a conoscenza del pagamento e ora il suo legale ha anticipato eventuali attacchi contro il suo assistito, precisando che per il pagamento non sono stati usati "soldi della campagna elettorale". Il denaro è transitato "attraverso una società legale e il presidente lo ha rimborsato. Erano soldi pagati dal suo avvocato, il presidente li ha rimborsati nell'arco di diversi mesi", ha spiegato sempre l'ex sindaco di New York.

Donald Trump ha rimborsato di tasca propria Michael Cohen, suo avvocato ora indagato dall'Fbi, per i 130'000 dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta storia con il presidente Usa nel 2006. Lo ha rivelato a Fox News Rudy Giuliani, uno degli avvocati di Trump.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"Trump ha pagato la pornostar con soldi suoi" 03 maggio 2018 - 21:27 Una nuova grana, dai contorni a luci rosse, si profila all'orizzonte per il presidente statunitense, il cui scontro con l'FBI, sia sul piano politico che giudiziario, si fa sempre più acceso. Donald Trump ha rimborsato di tasca propria Michael Cohen, suo avvocato ora indagato dall'Fbi, per i 130'000 dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta storia con il presidente Usa nel 2006. Lo ha rivelato a Fox News Rudy Giuliani, uno degli avvocati di Trump. Il presidente USA ha sempre negato non solo la vicenda ma anche di essere a conoscenza del pagamento e ora il suo legale ha anticipato eventuali attacchi contro il suo assistito, precisando che per il pagamento non sono stati usati "soldi della campagna elettorale". Il denaro è transitato "attraverso una società legale e il presidente lo ha rimborsato. Erano soldi pagati dal suo avvocato, il presidente li ha rimborsati nell'arco di diversi mesi", ha spiegato sempre l'ex sindaco di New York. L'ammissione di Giuliani, sottolineano alcuni osservatori, potrebbe essere stata dettata dal timore che gli inquirenti abbiano già ricostruito il giro di denaro ma di fatto contraddice la versione accreditata finora da Trump e dalla Casa Bianca, confermando per la prima volta implicitamente che il presidente avrebbe mentito. Ma sarebbe anche peggio se si potesse configurare una distrazione di fondi in violazione della legge elettorale. Per pagare la pornostar, indica la difesa della Casa Bianca, Trump avrebbe usato soldi suoi. Le inchieste in corso dovrebbero fare luce su questi episodi che a questo punto, se provati, si potrebbero anche definire sconcertanti.