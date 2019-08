Ma ora i pericoli aumentano a causa delle condizioni meteorologiche. Come ci racconta Bruno Jelk, una leggenda vivente in materia di salvataggi in montagna con oltre 30 anni di servizio e quasi 800 interventi sul Cervino, proprio sulla vetta svizzera più celebre - negli ultimi anni - ha potuto constatare un aumento della caduta di massi.

La mitica cima tra Zermatt e Cervinia, alta 4478 metri, è una meta da sogno per gli alpinisti di tutto il mondo. Fino a 3000 alpinisti a stagione vogliono scalare la montagna. Ogni anno però devono essere effettuate circa 80 missioni di salvataggio in elicottero e ogni anno perdono la vita tra una decina di alpinisti.

Settimana scorsa sul versante vallesano del Cervino una guida alpina e il suo cliente sono morti a causa di una pietra che si è staccata e che li ha fatti precipitare. Non solo. Il pericolo di caduta massi ha rallentato i soccorritori locali che solo in un secondo tempo sono riusciti a recuperare i corpi delle due vittime.

