In quest'ottica le piante, più lente ad adattarsi, rischiano di essere particolarmente toccate. Limitare le emissioni di gas serra è una priorità, secondo lo studio, ma non è l'unica. Degli interventi a livello locale, come costruzione di "corridoi biologici" si riveleranno sicuramente necessarie per salvare, almeno in parte, la biodiversità.

Nello scenario ottimistico il 25% delle specie sarà in pericolo. In quello pessimistico le cifre impennano. Nelle savane del Miombo fino al 90% degli anfibi, l'86% degli uccelli e l'80% dei mammiferi si potrebbero estinguere localmente nelle savane di Miombo, mentre l'Amazzonia potrebbe perdere il 69% delle sue specie vegetali.

Nel Mediterraneo due gradi in più metterebbero a rischio quasi il 30% della maggior parte dei gruppi di specie studiate, mentre con 4,5 gradi in più sparirebbe metà della biodiversità. Le specie più a rischio sono le tartarughe marine e i cetacei.

Secondo un rapporto realizzato in collaborazione dalle università inglese di East Anglia e l'australiana James Cook pubblicato sulla rivista Climatic Change, se le temperature globali aumentassero di 4,5° C rispetto al periodo della rivoluzione industriale, il 48% delle specie potrebbe sparire da 35 eco-regioni definite come "prioritarie" dal Wwf.

