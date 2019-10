E a inizio mese la funivia Fiescheralp-Eggishorn, in Vallese, ha dovuto sospendere l'esercizio per l'instabilità del terreno.

Arretra il permafrost, fatture milionarie per le stazioni invernali 24 ottobre 2019 - 11:10 Le stazioni invernali svizzere sono confrontate con il preoccupante problema dello scioglimento del permafrost. Con il riscaldamento climatico lo strato di terreno ghiacciato tende ad arretrare e l'acqua, penetrando nel suolo, lo destabilizza. Del resto la ripetute frane e slavine che si susseguono con accelerata frequenza sull'intero arco alpino lo testimoniano. Il problema per i gestori di impianti di risalita è che la solidità dei piloni su cui poggiano le infrastrutture di trasporto – teleferiche, seggiovie e skilift - è ormai pregiudicata e si stanno effettuando importanti e costosi interventi di risanamento. È il caso del pilone sul Gemsstock, a 2'900 metri quota che si trova sopra Andermatt (Canton Uri) per il quale si è dovuto realizzare una base di cemento. Interventi milionari sono stati fatti anche alla stazione di Corvatsch nelle Alpi Retiche: il suolo sotto gli impianti si sta infatti spostando di un millimetro all'anno. E a inizio mese la funivia Fiescheralp-Eggishorn, in Vallese, ha dovuto sospendere l'esercizio per l'instabilità del terreno.