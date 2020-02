Si fa meno sesso in Svizzera, anche a causa di internet. "Una coppia su quattro soffre di calo del desiderio e non è una percentuale bassa", specifica lo psicoterapeuta Antonio Bellinzas. Questo può essere spiegato non solo dalla vita sempre più frenetica, ma anche da un terzo incomodo chiamato smartphone. Il cellulare, che spesso portiamo a letto, è un grande elemento di disturbo.

Internet nemico della vita sessuale delle coppie Sandy Sulmoni e Gianmaria Giulini, RSI 15 febbraio 2020 - 15:22 Nell’era digitale e del porno online cadono tabù, ma si creano nuovi problemi che minacciano la sfera sessuale. Si fa meno sesso in Svizzera, anche a causa di internet. "Una coppia su quattro soffre di calo del desiderio e non è una percentuale bassa", specifica lo psicoterapeuta Antonio Bellinzas. Questo può essere spiegato non solo dalla vita sempre più frenetica, ma anche da un terzo incomodo chiamato smartphone. Il cellulare, che spesso portiamo a letto, è un grande elemento di disturbo. La pornografia e il calo del desiderio La pornografia oggi è sempre più accessibile. Ma se inizialmente lo stimolo ottenuto da questi contenuti può accendere la passione, alla lunga ha un effetto contrario. Inoltre "le donne possono sentire di avere una rivale in casa", spiega la psicologa Barbara Rossi. Ecco l'approfondimento trasmesso dal telegiornale: