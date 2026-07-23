Caldo: condizioni molto difficili in alta montagna

Keystone-SDA

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Le ondate di gran caldo rendono sempre più impegnativo l'alpinismo in alta montagna. Nei dintorni di Zermatt (VS), crepacci, strette creste di neve, ghiaccio e cadute di massi complicano molte escursioni ad alta quota, rileva Bruno Jelk, soccorritore di lunga data.

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(Keystone-ATS) Gli alpinisti dovrebbero adattare le loro escursioni alle condizioni attuali. “Molti crepacci sono aperti o coperti solo da sottili ponti di neve”, sottolinea l’ottantaduenne in un’intervista al quotidiano “Walliser Bote”.

In alcuni casi, le fessure sono così ampie che è quasi impossibile attraversarle. La neve, dove è ancora presente, è inoltre molto morbida. A ciò si aggiunge un aumento del rischio di caduta massi, dovuto al progressivo scioglimento del permafrost.

Non tutti i pericoli sono però da attribuire alla natura. Anche gli alpinisti possono far cadere massi instabili, mettendo così in pericolo le cordate sottostanti, prosegue Jelk, che dal 1980 al 2014 è stato capo del soccorso alpino di Zermatt.

Ci sono poi le distanze in cordata, spesso troppo lunghe. Sul Breithorn, Jelk ne ha osservata di recente una di tre persone su una corda lunga cinquanta metri. In un caso simile, se una persona dovesse scivolare si verificherebbe un pericoloso contraccolpo.

Particolarmente difficili sono attualmente le vie ripide con ghiaccio liscio, come sul Castore. Dove in questo periodo dell’anno di solito è presente una traccia con gradini nella neve, ora prevalgono condizioni ghiacciate. La cresta è estremamente stretta, uno scivolone potrebbe avere gravi conseguenze.

Il Cervino era da parte sua già quasi privo di neve alla fine di giugno. Condizioni simili si sono verificate al massimo durante la torrida estate del 2003, rileva Jelk. All’epoca, tuttavia, la parete nord della montagna presentava ancora del ghiaccio. “Ora non c’è più nulla”.

Jelk consiglia agli alpinisti di informarsi sulle condizioni attuali presso i gestori delle capanne o gli uffici delle guide alpine prima di ogni escursione e, se necessario, di optare per una meta alternativa.

Molti alpinisti sono però troppo fissati su una determinata vetta. “Se vuoi assolutamente scalare proprio quella montagna e poi durante tutta l’escursione hai paura che ti cada un sasso in testa, beh, non è certo un’esperienza piacevole”, riconosce Jelk.

Già quasi due settimane fa le guide alpine di Zermatt avevano reagito alle alte temperature. A causa dell’elevato pericolo di caduta massi, avevano sconsigliato espressamente la scalata del Cervino.

Anche il Club Alpino Svizzero (CAS) ha recentemente messo in guardia da condizioni in parte eccezionalmente impegnative durante le escursioni in alta montagna. Esorta gli alpinisti a preparare con cura le loro escursioni. Ciò comporta, in particolare, raccogliere informazioni in modo molto approfondito sulle condizioni attuali.