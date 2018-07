Ma ai tifosi tutti questi numeri non interessano minimamente, vogliono solo tornare a vincere una champions cup che è divenuta una chimera per il popolo bianconero, dopo le due finali perse in tre anni.

Ronaldo presentato a Torino, tifosi in delirio 16 luglio 2018 - 21:31 Archiviati ieri i campionati del mondo di calcio in Russia, con la Francia che ha avuto ragione in finale a Mosca dell'indomita Croazia, oggi è stato il grande giorno di Cristiano Ronaldo a Torino. CR7 è finalmente sbarcato all'Allianz Stadium, dopo le visite mediche di rito al J Medical e l'incontro con Allegri e i suoi futuri compagni alla Continassa, dove è stato accolto dai tifosi in delirio. Oltre 200 giornalisti e televisioni internazionali erano invece ad attenderlo nella sala Gianni e Umberto Agnelli dello Stadium, dove il cinque volte "pallone d'oro" è stato ufficialmente presentato ai media. A 33 anni, ha detto il campione portoghese, "non mi sento finito. La mia carriera è stato un sogno, ho vinto tutto. Ma sono ancora giovane, sono pronto a questa nuova sfida e sono sicuro che alla Juve farò benissimo, lascerò il segno anche nella storia di questa squadra". Le cifre sono note: 105 milioni di euro andati al Real Madrid, che gli è venuto incontro liberandolo dagli obblighi contrattuali con il club iberico, oltre 31 milioni (netti) per quattro anni di contratto, un investimento di 350-400 milioni per le casse bianconere e una tassazione agevolata grazie al forfait introdotto da Pier Carlo Padoan con la legge di bilancio del 2017 (100'000 euro d'imposta per tutti i redditi conseguiti all'estero). Ma ai tifosi tutti questi numeri non interessano minimamente, vogliono solo tornare a vincere una champions cup che è divenuta una chimera per il popolo bianconero, dopo le due finali perse in tre anni.