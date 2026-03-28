Calano domande asilo, SEM rinuncia a 83 posti di lavoro

Keystone-SDA

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha tagliato 83 posti di lavoro dall'inizio dell'anno.

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(Keystone-ATS) Si tratta di impieghi a tempo determinato che erano stati creati per gestire il maggior numero di domande di asilo e smaltire le pratiche in sospeso, ora aboliti a causa dell’inversione del trend.

Sessanta posti sono stati eliminati nel settore dell’elaborazione delle domande di asilo e 23 in quello delle persone con statuto di protezione S, ha indicato oggi la SEM a Keystone-ATS, confermando informazioni divulgate dal “Blick”.

“Le risorse di personale nel settore dell’asilo sono generalmente commisurate al numero di domande ricevute”, spiega la segreteria. Esse sono calate lo scorso anno e si prevede che anche nel 2026 saranno inferiori rispetto al periodo 2022-2024.

Nel 2025, la SEM ha registrato 25’781 domande di asilo, ovvero una diminuzione del 7% in confronto all’anno precedente. Nel 2024, il totale si elevava a 27’740 richieste e nel 2023 a 30’223.

Il numero delle pratiche in sospeso è stato ridotto di recente del 45%, aggiunge la SEM. Attualmente sono ancora pendenti circa 8600 domande di asilo.

Complessivamente, il numero di impieghi presso la SEM è aumentato annualmente tra il 2021 e il 2025. Si è quindi passati in questo lasso di tempo da 525 posti a tempo pieno a 762.