Il 14 di febbraio, giorno di San Valentino, non è solo la ricorrenza degli innamorati, ma anche l'occasione per fare buoni affari. Per i fioristi è il giorno più importante dell'anno, economicamente parlando. Tuttavia, negli ultimi anni il tradizionale mazzo di rose regalato all'amata sembra essere passato di moda.

Le rose rosse restano sempre un must per la festa di San Valentino. (Keystone / A4281/_christian Charisius)

In tutto il mondo, la spesa per San Valentino è aumentata del 17% dal 2017, come attesta il "Love Index" pubblicato venerdì da Mastercard.

Ma i consumatori svizzeri non sembrano seguire questo trend al rialzo. Il consumo è infatti sceso nello stesso lasso di tempo del 3%. Coloro che invece credono ancora nella necessità di ravvivare la fiamma del desiderio d'amore, al momento dell'acquisto non si differenziano granché dagli altri consumatori.

Viaggi e non fiori

La tendenza emersa negli ultimi anni si allontana dai tradizionali fiori o cioccolatini: le prenotazioni alberghiere sono aumentate del 30% negli ultimi tre anni e ora rappresentano il 32% del totale delle vendite per San Valentino.



Anche la visita a un ristorante è molto apprezzata il giorno di San Valentino. Solo l'anno scorso, secondo lo studio Mastercard, gli Svizzeri hanno speso circa 42 milioni di franchi per una cena o un pranzo. Tuttavia, si tratta dell'11% in meno rispetto a tre anni fa.

La rosa però resiste

Tuttavia, il giorno di San Valentino rimane il più importante giorno per i fioristi, in fatto di guadagni. Secondo l'associazione svizzera di categoria, San Valentino rappresenta circa 40 milioni di entrate, ovvero il 5% del fatturato annuo. Il fiore più popolare rimane la rosa rossa, ha precisato l'associazione all'agenzia AWP.



San Valentino è di grande importanza anche per tutti gli altri commercianti che reclamizzano questa ricorrenza come il giorno del regalo obbligatorio sia per lui che per lei.



Sebbene il giorno di San Valentino sia pubblicizzato come festa per entrambi i sessi, l'offerta di articoli da donna è molto più ricca di quella da uomo, come mostra uno sguardo ai vari siti di vendita online. l regali più in voga per le donne sono accessori come borse e portafogli, profumi, gioielli, orologi e orsacchiotti. Per gli uomini, orologi e biancheria intima.

vale San Valentino anche la festa dei commercianti

con RSI

