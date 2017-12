Diritto d'autore

Quando l’albero di Natale era da mangiare 25 dicembre 2017 - 08:00 Oggi gli alberi di Natale sono simili dappertutto. Una volta, invece, c’erano grosse differenze tra regione e regione. E le decorazioni erano commestibili. Sapete che alberi si utilizzavano una volta per Natale? E soprattutto come li si decorava? Per scoprirlo basta fare una capatina al Museo del giocattolo di Basilea, che fino all’11 febbraio espone alberi di Natale di altri tempi. Fino a poco più di un secolo fa, l’importante era che l’albero fosse verde. L’abitudine di utilizzare l’abete si diffuse solo dopo che il principe Alberto, consorte della Regina Vittoria, lo utilizzò a corte. Rispetto ad oggi, le decorazioni che venivano utilizzate erano generalmente commestibili. Non è un caso che nell’area germanofona l’albero di Natale veniva chiamato “Fressbaum”, albero da mangiare.