Questo contenuto è stato pubblicato il 10 aprile 2018 21.42 10 aprile 2018 - 21:42

Tutti chiedono una ristrutturazione di Alitalia, ossia tagli al personale e alla flotta. (Keystone)

Tre offerte sul tavolo per Alitalia. Una da parte di Lufthansa, l'altra da parte di EasyJet, in una cordata col fondo Cerberus e Delta mentre il terzo soggetto potrebbe essere la compagnia ungherese Wizzair, che si era fatta avanti nei mesi scorsi mostrando interesse "per il breve e medio raggio".

"Sono tre le offerte recapitate oggi presso lo studio notarile associato Atlante Cerasi di Roma. I Commissari Straordinari di Alitalia procederanno nei prossimi giorni all'esame delle stesse", ha reso noto Alitalia in un comunicato dopo che alle 18 erano scaduti i termini per formalizzare le offerte. E secondo quanto si apprende i tre commissari, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari incontreranno domani i ministri competenti per fare il punto sulle offerte ricevute.

Nel pomeriggio EasyJet era uscita allo scoperto dichiarando di aver presentato "una manifestazione di interesse rivista per un'Alitalia ristrutturata, insieme ad una cordata, e coerente con l'attuale strategia di EasyJet in Italia", non dando però ulteriori dettagli ma precisando che "in questa fase non c'è la certezza che una transazione andrà avanti" e dunque "fornirà ulteriori dettagli al momento opportuno".

EasyJet si allinea così alla posizione di Lufthansa che da tempo chiede una ristrutturazione di Alitalia, ossia tagli al personale e alla flotta.

I contenuti delle offerte indirizzeranno ora i tre commissari sulla rotta da seguire: capire se si può avviare una negoziazione in esclusiva con uno dei tre pretendenti, o se invece - a quasi un anno dall'inizio dell'amministrazione straordinaria - serve ancora tempo. Una partita complicata dall'incognita della politica e su cui pesa la spada di Damocle del tempo: il 30 aprile scade infatti il termine per avviare la negoziazione in esclusiva, ma visto il protrarsi dei tempi per la formazione del nuovo governo sembra sempre più probabile che si decida una proroga.

tvsvizzera.it/ATS/fra

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.