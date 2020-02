L’operatore si è collegato al sistema e, nel compilare i dati, si è trovato davanti a un paradosso: le caselle dell’anno di nascita, infatti, sono solo due. “L’addetto ha inserito 19 perché mio padre è nato nel 1919 – ci racconta il figlio Assuntino che vive con il padre, la madre Lucia e la moglie Norina Pozzuto – però il sistema ha bloccato la pratica richiedendo i dati dei suoi genitori”. Non contemplando le prime due cifre dell’anno, 1919 è diventato 2019 e Giovanni è stato trattato come un neonato e doveva quindi presentare domanda accompagnato da mamma e papà.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Brexit, storia di Giovanni un "neonato" atipico Chiara Bruschi, RSI News 16 febbraio 2020 - 10:30 Giovanni Palmieri abita a Londra da 70 anni, ma per ottenere il permesso di restare nel Regno Unito dopo la Brexit, ha dovuto chiedere il permesso ed essere accompagnato dai genitori... ma lui ha 101 anni! Giovanni ha quasi 101 anni (li compirà il 28 febbraio) ma per il sistema elettronico del Regno Unito ne ha solo 1. Nonostante sia arrivato a Londra nel 1966, Giovanni ha dovuto presentare tutti i documenti per richiedere il permesso di rimanere nel Regno Unito dopo la Brexit. La famiglia si è recata con questo materiale all’ufficio dell’Inca CGIL vicino a casa. L’operatore si è collegato al sistema e, nel compilare i dati, si è trovato davanti a un paradosso: le caselle dell’anno di nascita, infatti, sono solo due. “L’addetto ha inserito 19 perché mio padre è nato nel 1919 – ci racconta il figlio Assuntino che vive con il padre, la madre Lucia e la moglie Norina Pozzuto – però il sistema ha bloccato la pratica richiedendo i dati dei suoi genitori”. Non contemplando le prime due cifre dell’anno, 1919 è diventato 2019 e Giovanni è stato trattato come un neonato e doveva quindi presentare domanda accompagnato da mamma e papà. Nei giorni scorsi la famiglia ha ricevuto un messaggio di scuse automatico dall'Home Office, l’ufficio preposto che si occupa delle richieste di settled status. Nel testo, inoltre, promettevano di risolvere presto questo ostacolo burocratico e permettere così a Giovanni - sposato con Lucia, 92 anni - di ottenere il permesso. Ecco la sua storia raccontata dal figlio.