Burnham: taglio Iva sulle bollette dell’elettricità

Keystone-SDA

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Il nuovo premier britannico Andy Burnham ha annunciato l'abolizione dell'Iva sulle bollette elettriche domestiche del Regno Unito a partire da ottobre, la sua prima misura per alleviare il costo della vita per milioni di britannici.

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(Keystone-ATS) “Stiamo agendo immediatamente per ridurre le tasse sulle bollette energetiche, mettere più soldi nelle tasche delle persone e ridare speranza”, ha dichiarato in un comunicato stampa il giorno dopo il suo insediamento.

Nella tarda serata di ieri il nuovo primo ministro ha poi parlato al telefono con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Entrambi avrebbero espresso il desiderio di proseguire la stretta collaborazione tra i due Paesi e di portare avanti l’attuazione del Trattato di Kensington, ha dichiarato in serata a Berlino il governo tedesco.

Il trattato di amicizia tedesco-britannico era stato firmato da Merz il 17 luglio 2025 a Londra con il predecessore di Burnham, Keir Starmer. Alla luce della guerra di aggressione russa, secondo quanto riferito, Merz e Burnham hanno concordato di “continuare a sostenere pienamente l’Ucraina e ad aumentare la pressione sulla Russia”.