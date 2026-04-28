Bufera su ambasciatore Gb, relazione speciale Usa solo con Israele

Keystone-SDA

Bufera sul nuovo ambasciatore britannico negli Usa, sir Christian Turner, succeduto a Peter Mandelson dopo la caduta di questi per il coinvolgimento nello scandalo Epstein.

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(Keystone-ATS) Stando alla registrazione di una conversazione privata trapelata su Sky News Uk nel pieno della visita di Stato di re Carlo III a Washington, Turner risulta aver liquidato a febbraio la storica “special relationship” fra Londra e Washington come una cosa ormai del passato.

Gli Usa di oggi hanno “probabilmente una relazione speciale solo con Israele”, avrebbe detto l’attuale ambasciatore, lanciando poi una frecciata all’alleato americano anche sul caso Epstein.

La registrazione sembra essere filtrata da un incontro con un’associazione scolastica di ex alunni avuta circa due mesi fa nel Regno da Turner: espertissimo diplomatico di carriera scelto per segnare una discontinuità alla guida della sede di Washington rispetto alla precedente designazione politica – effimera quanto sciagurata – del chiacchierato lord Mandelson.

Oltre a parlare della presunta “special relationship” perduta, nell’occasione il neo ambasciatore non le avrebbe mandate a dire neppure sul caso legato al nome di Jeffrey Epstein. Dichiarandosi sorpreso del fatto che lo scandalo non avesse di fatto “toccato nessuno negli Stati Uniti” fra i tanti vip frequentati in patria dal defunto faccendiere pedofilo newyorchese.

Le rivelazioni di Sky cadono mentre è in corso la giornata clou della delicata visita oltre oceano di re Carlo, a cui il governo di Keir Starmer affida la speranza di una qualche ricucitura con Donald Trump dopo gli attriti recenti legati fra l’altro al mancato allineamento diretto del Regno Unito nella guerra all’Iran. Visita durante la quale il sovrano e la regina Camilla sono stati accolti e sono costantemente accompagnati proprio da sir Christian.