BS: legionella in strutture pubbliche, massiccia contaminazione

In docce di strutture pubbliche di Basilea Città, durante controlli effettuati nel 2025, è stata trovata una massiccia contaminazione di legionella.

(Keystone-ATS) In particolare, in una casa per anziani e di cura si sono resi necessari interventi di risanamento dell’intero sistema di condutture idriche, si legge in una nota odierna del Laboratorio cantonale.

Nella struttura in questione diversi residenti e una collaboratrice si sono ammalati di legionellosi, viene precisato. In un’analisi interna il laboratorio ha rilevato una delle specie di batterio più pericolose per l’uomo, la Legionella pneumophila sierogruppo 1.

Le misure adottate hanno “in gran parte eliminato” la contaminazione. Tuttavia, in successive analisi sono state riscontrate concentrazioni di un’altra specie di legionella oltre il valore limite stabilito dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Ciò ha reso necessario il risanamento: la casa per anziani ha dovuto dimostrare al laboratorio il successo delle misure adottate.

Tasso di irregolarità superiore al 50%

Complessivamente il laboratorio cantonale ha effettuato controlli in diverse strutture pubbliche con docce, riscontrando irregolarità nel 53% dei casi (nove su 17), viene ancora precisato. Sono state esaminate due case per anziani e di cura, quattro palestre e undici “hotel galleggianti”.

In entrambe le case di cura sono stati riscontrati superamenti dei valori massimi in cinque dei dieci campioni prelevati. Per quanto riguarda le palestre, in solo una è stata trovata una contaminazione oltre il valore limito consentito. Anche i campioni di sei degli undici “hotel galleggianti” hanno mostrato concentrazioni che superavano i valori massimi, indica il laboratorio cantonale.