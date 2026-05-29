Bruel: dopo stop a concerto a Friburgo, rinviato anche Pully (VD)

Keystone-SDA

Patrick Bruel, il celebre cantante francese, accusato di molestie sessuali, non si esibirà in Svizzera quest'estate: dopo aver annunciato martedì il rinvio del concerto previsto il 26 giugno a Friburgo, ha comunicato che non si esibirà neppure al Pully Live Festival.

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(Keystone-ATS) Il cantante francese ha preso questa decisione per non “turbare la serenità di queste manifestazioni”, ha indicato la sua società di produzione. Il concerto in programma il 25 giugno al Pully Live Festival è stato definitivamente annullato mentre quello di Friburgo è stato per ora rinviato.

“Diversi organizzatori di festival hanno riferito di subire pressioni e di essere ostacolati nell’organizzazione dei loro eventi. Non desideriamo in alcun modo esporre né gli organizzatori, né il pubblico, a un clima di tensione”, ha scritto in un comunicato 14 Productions, società gestita da Bruel. Le date del suo tour previste al di fuori dei festival sono invece confermate.

Tutto è avvenuto molto rapidamente: all’inizio di marzo, il cantante si rallegrava ancora sul suo profilo Instagram per un tour interamente esaurito.

Da allora, però, le rivelazioni si sono moltiplicate. Mediapart ha raccolto una trentina di testimonianze e la magistratura ha preso in mano il dossier. La procura di Nanterre, in particolare, si occupa di quattro denuncie per stupro in Francia, mentre un’inchiesta giudiziaria è stata aperta in Belgio. Il cantante è inoltre oggetto di accuse di aggressione sessuale.

Bruel ha rinunciato a partecipare al concerto degli Enfoirés in gennaio. Diverse emittenti radiofoniche francesi non trasmettono più le sue canzoni, una decisione seguita anche da varie radio della Svizzera romanda come LFM, Radio Fribourg o Option Musique. Nonostante queste pressioni, l’artista ha continuato a esibirsi a teatro questa settimana. Mercoledì a Parigi, uno spettacolo è stato interrotto da attiviste femministe.

Ai microfoni della trasmissione “19h30” della RTS questa sera, il direttore del Pully Live Festival, Michel Marguerat, ha spiegato che la decisione di mantenere e poi annullare il concerto è maturata nell’ambito di discussioni con il management dell’artista: “Dovevamo tenere conto delle realtà economiche”, ha dichiarato.