Brogeda: in auto da Svizzera con oltre 15 kg cocaina, arrestato

Keystone-SDA

Stava passando la frontiera tra Svizzera e Italia con oltre 15 chili di cocaina nascosti in un doppiofondo sotto i sedili posteriori dell'auto. Per questo un domenicano residente in Spagna è stato arrestato in flagranza per traffico internazionale di droga.

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(Keystone-ATS) Con le attività di vigilanza alle dogane rafforzate per i Giochi di Milano-Cortina, il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza di Ponte Chiasso hanno fermato un’auto in entrata in Italia con targa svizzera, non intestata al guidatore. Quest’ultimo si è subito mostrato nervoso e ha spiegato di dover andare a Genova, senza specificare i motivi del viaggio. Per questo motivo il controllo è stato esteso sulla persona, sui bagagli e sulla stessa auto.

I militari ‘cacciavitisti’ hanno trovato un piccolo doppiofondo ricavato nel vano portaoggetti del cruscotto, risultato però vuoto. L’ispezione sull’auto è stata ulteriormente approfondita e nel retro dei sedili posteriori è stato scoperto un secondo e più capiente doppiofondo, con all’interno oltre 15 chili di cocaina, divisi in 14 panetti.