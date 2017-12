Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I timori dei produttori di whisky 23 dicembre 2017 - 21:00 Se il Regno Unito uscirà davvero dal mercato unico, a farne le spese potrebbe essere il whisky scozzese, che rischierebbe di perdere il suo principale mercato d’esportazione. Per la Scozia, il distillato rappresenta un settore economico importante: ogni anno genera infatti quasi sette miliardi di franchi di export. I produttori temono che con la Brexit vengano introdotti dazi e tariffe doganali. Bisognerà poi conformarsi alle nuove regole. “Se prima era relativamente facile esportare in Europa, in futuro sarà sicuramente più difficile, soprattutto per le piccole aziende. La sfida più complessa sarà adeguarsi alle nuove direttive”, spiega alla Radiotelevisione svizzera Anthony Mills, responsabile di una distilleria nelle Isole Ebridi. Se il mercato europeo si restringerà, Londra e Edimburgo confidano di trovare nuovi sbocchi in Asia, dove si registra una costante crescita, e di rafforzare la presenza in Nordamerica.