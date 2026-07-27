Brasile: il ministro dell’Economia attacca Milei, ‘pagliaccio’

Keystone-SDA

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Il ministro dell'Economia del Brasile, Dario Durigan, ha definito il presidente argentino Javier Milei "un pagliaccio", sostenendo che l'economia brasiliana attraversa una fase migliore rispetto a quella del Paese vicino.

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(Keystone-ATS) “Il pagliaccio presidente dell’Argentina è venuto ieri in Brasile a parlare di noi, quando il rischio Paese dell’Argentina è molto più alto, il debito pubblico è molto più elevato e l’inflazione è molto più alta”, ha dichiarato Durigan in un’intervista a Radio Jornal Pernambuco. “Non possiamo dar credito chi annuncia apocalisse”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni arrivano all’indomani della partecipazione di Milei al lancio della candidatura di Flavio Bolsonaro alle presidenziali del 2026, in cui il capo dello Stato argentino ha rivolto insulti al presidente Luiz Inacio Lula da Silva e al giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes, oltre a criticare la conduzione dell’economia brasiliana.

Durigan ha respinto le accuse, ricordando che il Brasile registra il livello di disoccupazione più basso degli ultimi anni, un’inflazione sotto controllo, il record della bilancia commerciale, una produzione agricola elevata e una riduzione del disboscamento. Pur riconoscendo che gli alti tassi d’interesse continuano a pesare su famiglie, imprese e agricoltori, Durigan ha sostenuto che, per ridurre il costo del denaro, sarà necessario contenere la spesa obbligatoria, mantenere l’attuale quadro delle regole fiscali e proseguire con la modernizzazione dello Stato. Il ministro ha infine escluso uno scenario di recessione nel 2027. Per il governo, il PIL dovrebbe crescere del 2%.