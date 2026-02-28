Brack Alltron rileva Perfecthair e taglierà posti di lavoro

Keystone-SDA

Brack Alltron, gruppo svizzero attivo nel commercio online, rileva Perfecthair, il più grande negozio elvetico sul web di prodotti professionali per capelli e bellezza.

(Keystone-ATS) È prevista una riduzione dell’organico che verterà su un minimo di 10 e un massimo di 45 licenziamenti, ha indicato un portavoce dell’azienda all’agenzia Awp confermando una notizia pubblicata dal portale Inside Paradeplatz.

Lunedì prenderà ufficialmente il via la procedura di consultazione prevista dalla legge. Perfecthair, che attualmente impiega 94 persone, era precedentemente di proprietà del gruppo svedese Storskogen. Nonostante i tagli, l’azienda continuerà a esistere come società indipendente e il negozio online rimarrà attivo come marchio di Brack. Per i clienti, assicura l’azienda, non cambierà nulla: Perfecthair continuerà a offrire il suo assortimento di circa 34’000 articoli e a spedire ogni anno circa 300’000 pacchi.

Non saranno per contro toccati dalla riduzione dell’organico i quattro saloni di parrucchiere che Perfecthair gestisce a Zurigo, Winterthur (ZH) e Wallisellen (ZH): essi continueranno a operare regolarmente.