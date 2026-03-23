Birol, 40 infrastrutture energetiche danneggiate in Medio Oriente

Keystone-SDA

Almeno 40 infrastrutture energetiche sono state danneggiate "gravemente o molto gravemente" a causa del conflitto in Medio Oriente, ha dichiarato ieri il capo dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) Fatih Birol al National Press Club di Canberra in Australia.

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(Keystone-ATS) “Nessun Paese” sfuggirà alle conseguenze della crisi energetica causata dalla guerra in Medio Oriente, ha dichiarato Birol, definendola una “grave minaccia” per l’economia globale. “Nessun Paese sarà immune agli effetti di questa crisi se continuerà su questa strada. Pertanto è necessaria un’azione globale”, ha affermato Birol.

Intanto questa mattina l’esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato missili lanciati dall’Iran verso lo Stato ebraico, nel 24mo giorno di guerra in Medio Oriente. Le forze armate di Israele “hanno rilevato missili lanciati dall’Iran. I sistemi di difesa sono in azione per intercettare questa minaccia”, ha scritto l’esercito su Telegram.

Anche il Ministero della Difesa saudita ha dichiarato di aver rilevato oggi due missili balistici in arrivo, mentre il regno e i suoi vicini del Golfo sono oggetto di attacchi da parte dell’Iran. “Due missili balistici sono stati lanciati verso la regione di Riad, uno dei quali è stato intercettato e l’altro è caduto in una zona disabitata”, ha scritto il dicastero dell’Arabia Saudita sui social media.

In Iran un raid aereo americano ha colpito diverse abitazioni nella parte settentrionale di Khorramabad, nella provincia del Lorestan, uccidendo sei persone e ferendone altre 43 ferite. Lo scrive l’agenzia iraniana Isna secondo la quale “il bilancio delle vittime aumenterà. Quattro case sono state completamente distrutte e molte altre danneggiate”.

Precedentemente sempre in Iran era stato annunciato che un attacco a una stazione radiofonica nel sud del Paese aveva causato almeno un morto, secondo quanto riportato dalla televisione di stato. “Il trasmettitore Am da 100 kilowatt del Centro Radiotelevisivo del Golfo Persico è stato attaccato dall’esercito terroristico sionista-americano”, ha riferito la televisione di Stato della Repubblica Islamica dell’Iran. “In questo attacco, che viola il diritto internazionale, un membro del personale di sicurezza del centro è stato ucciso e un’altra persona è rimasta ferita”.