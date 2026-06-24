Bill Gates, mai testimone abusi Epstein, possibile presenza vittime

Keystone-SDA

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Bill Gates ha testimoniato di non aver mai interagito con le vittime di Jeffrey Epstein pur ammettendo di essere stato potenzialmente in loro presenza.

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(Keystone-ATS) E’ quanto emerge dalla trascrizione resa della sua audizione a porte chiuse davanti alla Commissione di Vigilanza della Camera, citata dalla Cnn.

Il co-fondatore di Microsoft ha ribadito, durante l’audizione volontaria svoltasi a Capitol Hill all’inizio di questo mese, che il suo rapporto triennale con il condannato per reati sessuali è stato strettamente professionale e che non ha mai assistito né partecipato ad alcun abuso sessuale.

Tuttavia, il deputato democratico Robert Garcia ha fatto notare che l’indagine della commissione ha dimostrato che anche alcune dipendenti di Epstein sono state vittime di abusi da parte del defunto finanziere, rendendo difficile per Gates escludere di essere mai stato in presenza di alcuna vittima di Epstein.

A questo proposito quindi Gates, osservando che si trattasse di “un’osservazione molto pertinente”, ha ammesso di aver visto alcune dipendenti di Epstein al termine di una riunione su uno dei suoi aerei privati. Ha poi aggiunto: “Potrei essere stato in presenza di vittime”.