Il problema principale, per chi non può coprire la prima parte del tragitto con un bus, un motorino o una bici, è verosimilmente la scarsa possibilità di lasciare l'auto vicino a una stazione: i parcheggi di Induno Olona, Arcisate e Cantello-Gaggiolo sono sempre pieni.

In fondo, però, anche i pendolari in automobile si espongono agli imprevisti. Perché allora il TILOLink esterno non è preso d'assalto?

Il dato di 3'000 passeggeri al giorno sulla Varese-Mendrisio si riferisce ai giorni tra lunedì e venerdì. Per 1600 attraversamenti del confine si intende 800 in entrata e 800 in uscita dalla Svizzera.

Da due mesi, il treno permette a centinaia di pendolari di evitare le code al volante ed è apprezzato anche da chi preferisce non guidare nei giorni di maltempo o approfitta del tragitto per leggere il giornale.

A due mesi dall'entrata in servizio, la ferrovia Mendrisio-Varese registra una media di 3'000 passeggeri al giorno, di cui 1'600 in entrata o uscita dal confine. Ancora sotto gli obiettivi puntualità (70%) e coincidenze (90).

