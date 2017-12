Diritto d'autore

Posta, record di pacchi smistati in un giorno 26 dicembre 2017 - 21:05 Dal 1° al 23 dicembre, la Posta svizzera ha trattato oltre 18 milioni di pacchi. Il volume è in linea con gli ultimi anni, tuttavia martedì 19 è stato stabilito un record: 1 milione e 350 mila colli in una sola giornata. Il totale di 18 milioni pesa un po’ di più dell'anno scorso: nel 2017, sottolinea la Posta in un comunicato, il calendario prevedeva nel periodo 1-23 dicembre un giorno utile in meno per la spartizione e il recapito. Nei giorni di punta, gli impianti di Frauenfeld (Turgovia), Härkingen (Soletta) e Daillens (Vaud) hanno visto transitare oltre un milione di pacchi. Per far fronte ai picchi, negli ultimi anni, l’azienda ha dotato i centri di ulteriori impianti: la capacità è stata incrementata del 25%. Il commercio online, alla base di una costante crescita del volume di pacchi, ha peraltro spinto la Posta a programmare la costruzione di tre sedi regionali: Cadenazzo (Ticino), Untervaz (Grigioni) e Vétroz (Vallese). Due miliardi le lettere Nei giorni più frenetici di dicembre, i postini hanno recapitato fino a 18 milioni tra lettere, invii pubblicitari e giornali. Le lettere indirizzate trattate in Svizzera dal 1° al 23 del mese sono state circa due miliardi, nonostante il calo dei volumi. I centri lettere sono rimasti in funzione praticamente 24 ore su 24 weekend inclusi e i postini hanno lavorato anche sabato 23. Pacchi e ancora pacchi Da domenica 24, si svolge in Svizzera la 21esima edizione di 'Due volte Natale'. La campagna permette di consegnare agli uffici o alle agenzie postali, fino al 6 gennaio, pacchi contenenti generi alimentari a lunga conservazione e articoli per l'igiene personale che saranno gratuitamente vagliati e distribuiti alle persone bisognose. L'azione è promossa da Croce Rossa Svizzera, Società svizzera di radiotelevisione SSR, Coop e Posta. Raccoglie anche donazioni in denaro per acquistare beni di prima necessità destinati a famiglie di Bosnia-Erzegovina, Moldavia e Kirghizistan. La campagna del 2016/2017 ha raccolto oltre 66'000 pacchi regalo e 220'000 franchi.