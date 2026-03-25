Biglietti a ruba per il Paléo, tutto esaurito in 19 minuti

Keystone-SDA

I 210'000 biglietti messi a disposizione per il Paléo Festival 2026 di Nyon (VD) sono andati letteralmente a ruba oggi nel giorno della prevendita, scattata alle 12:00. La 49a edizione della rassegna musicale ha registrato il tutto esaurito nel giro di soli 19 minuti.

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(Keystone-ATS) Già nel 2025 la prevendita era stata teatro di una vera e propria corsa contro il tempo, quando il contingente dei biglietti era terminato in appena 13 minuti segnando un record assoluto per il festival romando.

Quest’anno la vendita si è aperta a mezzogiorno, ma agli utenti era stata data la possibilità di mettersi in fila per la “coda virtuale” già alle 11:45. Puntualmente, per tentare la loro fortuna, migliaia di appassionati si sono connessi alla pagina internet del Paléo, sulla quale ora appare la frase: “Il festival è tutto esaurito, grazie per la fiducia”.

I fortunati che sono riusciti ad acciuffare un titolo di ingresso per il più grande open air della Svizzera – in programma dal 21 al 26 luglio – potranno assistere alle esibizioni di artisti del calibro di The Cure (che si esibiranno il mercoledì), Katy Perry, Vanessa Paradis (entrambe sabato), Gorillaz, Morcheeba (giovedì) o Twenty One Pilots (martedì).

La serata di sabato è stata la prima a registrare il tutto esaurito, in appena due minuti. Gli organizzatori parlano di “una straordinaria dimostrazione di fedeltà ed entusiasmo del pubblico” nei confronti della programmazione, che ogni anno attira decine di migliaia di spettatori da tutta Europa.

Gli appassionati che oggi sono rimasti a bocca asciutta potranno comunque riprovarci a partire dal 1° aprile, quando sulla piattaforma di rivendita ufficiale sarà possibile acquistare e rivendere biglietti ai prezzi originali, stando alle indicazioni fornite sul sito internet del festival. Inoltre, nel corso della rassegna musicale verranno messi a disposizione ogni mattina alle 9:00 all’incirca 1’500 biglietti giornalieri. Non è invece prevista alcuna vendita diretta alle casse.