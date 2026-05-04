Biennale Arte: esplorazione immersiva di un film di Godard

Keystone-SDA

Il cineasta neocastellano Fabrice Aragno presenta alla Biennale Arte 2026 di Venezia un'installazione ispirata dal "Livre d'image" di Jean-Luc Godard. L'opera, intitolata "Sentiments Signes Passions", amplia un lavoro di vent'anni con il regista della Nouvelle Vague.

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(Keystone-ATS) “Assieme abbiamo esplorato nuove forme d’immagine, di suono, di montaggio e di dispositivi digitali”, spiega Fabrice Aragno a Keystone-ATS da un hotel di Modena, dove il suo film “Le Lac” è stato selezionato dal locale Film Festival.

Il progetto “Sentiments Signes Passions” ha come punto di partenza “Le Livre d’image”, ultimo lungometraggio di Godard, ricompensato con una Palma d’oro speciale a Cannes nel 2018. “Ci troviamo dentro il film durante la sua fabbricazione”, spiega.

La sua ambizione è di far entrare lo spettatore in questo stesso processo. “Fisicamente e con il pensiero, siamo all’interno del film durante un lungo periodo”. L’installazione propone così di “smontare” la pellicola per ridisporla nello spazio, sotto forma di una “foresta di immagini e di suoni”.

Il dispositivo riposa su un sistema tecnico complesso che associa computer, algoritmi e proiezioni. “Un computer centrale dirige una ventina di macchine come un direttore d’orchestra”, descrive Aragno. Le immagini vengono proiettate su frammenti di tulle (tessuto trasparente, molto leggero, ndr.), permettendo allo spettatore di insinuarsi fisicamente nelle proiezioni.

Alla Biennale Arte, l’opera verrà presentata nella polveriera di Forte Marghera, a Mestre. “La storia di questo luogo si fonde in modo straordinario con questo progetto”, afferma Aragno, evocando un’umanità segnata da guerre, fratture e speranze.

In questo spazio, il visitatore attraverserà una successione di veli di immagini prima di scoprire una visione d’insieme. “Attraversare ‘Sentiments, Signes, Passions’ significa entrare fisicamente nel suo sguardo”, afferma, riferendosi a Godard.

Via libera da Godard

L’installazione è stata vista dall’autore di “Fino all’ultimo respiro” (“À bout de souffle”, 1960), che gli aveva dato carta bianca, suggerendogli persino il titolo. L’installazione originale, presentata per la prima volta nel 2020 a Nyon (VD) nell’ambito del festival Visions du Réel, era composta da televisori e altoparlanti e si ispirava direttamente alla sala di montaggio del regista.

In un video, Godard l’aveva qualificata di “proiezione vivente”, una formula che diventerà il filo conduttore del progetto.

Dopo la scomparsa del regista franco-svizzero nel settembre 2022, Aragno trasforma profondamente il suo dispositivo. “Per scongiurare la morte, per continuare a creare, per condividere”, spiega. L’installazione diventa immersiva, grazie all’uso dei veli che permettono alle immagini di fluttuare e sovrapporsi nello spazio.

Invitato dalla curatrice Rasha Salti, l’installazione di Aragno s’iscrive in un percorso internazionale già denso alla Haus der Kulturen der Welt a margine della Berlinale, poi in una nuova versione al Théâtre de La Ménagerie de verre di Parigi prima di essere esposta a Lisbona, in Messico e a Tokyo.

Gli spettatori non vedono mai esattamente lo stesso dispositivo. Ogni versione si adatta al luogo che la accoglie. Inoltre, grazie ad un sistema informatico complesso, le immagini e i suoni si ricompongono continuamente. “È un immenso gioco di probabilità, giocato sul momento”, sottolinea l’artista.