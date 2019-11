Anche per questo ogni due anni viene attribuito da una commissione cittadina per i monumenti funerari un premio alla lapide più bella.

Qual è la lapide più bella del reame? 01 novembre 2019 - 21:13 Nella città di Berna viene premiata ogni due anni la più bella lapide, un evento che si tiene fin dagli anni '50. Nel servizio della Radiotelevisione svizzera andiamo nel cimitero di Schosshalden dove si trova la vincitrice del 2019. I cimiteri della capitale elvetica restano luoghi di lutto, ma diventano sempre più spesso anche degli spazi di incontro e svago. Per questa ragione la città ritiene che sia importanti renderlo belli, uno spazio aperto anche alla vita. Anche per questo ogni due anni viene attribuito da una commissione cittadina per i monumenti funerari un premio alla lapide più bella. Per vincere, l'opera deve essere "unica, dire qualcosa sul defunto e avere una valenza artistica". La lapide premiata quest'anno è quella ideata da Kurt Lüscher per il luogo dell'eterno riposo della moglie. Scopritene la forma nel servizio della Radiotelevisione svizzera.